Minik Kalplerden Ramazan Duyarlılığı - Son Dakika
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Minik Kalplerden Ramazan Duyarlılığı

Muş'taki öğrenciler, harçlıklarıyla ihtiyaç sahipleri için Ramazan kolisi hazırladı.

10.03.2025 13:21
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Minik öğrenciler harçlıklarıyla Ramazan kolisi hazırladılar

MUŞ - Muş'ta küçük yaşlarına rağmen büyük bir duyarlılık gösteren öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarla ihtiyaç sahipleri için Ramazan kolisi hazırladı.

Vali Adil Yazar Ortaokulu öğrencileri, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)" projesi kapsamında anlamlı bir çalışmaya imza attı. Küçük yaşlarına rağmen büyük bir duyarlılık gösteren öğrenciler, harçlıklarını biriktirerek ihtiyaç sahibi aileler için Ramazan kolileri hazırladı. Kendi kumbaralarında topladıkları paralarla market alışverişi yapan öğrenciler, temel gıda malzemelerinden oluşan kolileri titizlikle hazırlayarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Öğrencilerin bu duyarlı davranışı, hem öğretmenleri hem de velileri tarafından takdirle karşılandı. Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu pekiştiren bu proje, minik yüreklerin büyük iyiliklere vesile olabileceğini bir kez daha gösterdi.

Öğrencilerin yardım seferberliğine öncülük eden Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Proje Koordinatörü Öğretmen Meryem Alan, öğrencilerden gelen talepler üzerine Ramazan kolileri hazırladıklarını söyledi. Okulun geleneksel bir uygulaması olduğunu belirten Alan, "Öğrencilerimiz proje kapsamında Ramazan kolileri hazırlamak istediler. Bu süreçte, kendi biriktirdikleri harçlıklarla destek oldular, biz de onlara yol göstererek yardımcı olduk. Okul olarak, rahmet ve merhamet ayında yardımlaşma ve dayanışma ruhunu hem öğrencilerimiz hem de öğretmen arkadaşlarımızla birlikte hissetmek ve daha fazla insana hissettirebilmek için yardım kolileri hazırladık. Bu süreçte velilerimizden ve öğrencilerimizden çok güzel geri dönüşler aldık, katılımları bizi oldukça duygulandırdı. Başlarken zorlanacağımızı düşünüyorduk ancak beklediğimizin ötesinde güzel bir şekilde ilerledik. Amacımız, öğrencilerimizin çevreye duyarlı olmalarını, ihtiyaç sahibi insanlardan haberdar olmalarını ve bu konuda istekli hale gelmelerini sağlamaktı. Bu projenin amacına ulaştığını görmek bizleri çok mutlu etti. Öğrencilerimiz büyük bir istekle projeye dahil oldular, hazırladıkları Ramazan kolilerini birlikte paketledik ve öğretmenlerimizle birlikte dağıtımını gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin kendi imkanlarıyla ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi tercih etmeleri bizleri son derece gururlandırdı" dedi.

Biriktirdikleri okul harç ile Ramazan kolisi hazırladıklarını söyleyen öğrencilerden Ahmet Taha Köse ise "Öğrenciler olarak harçlıklarımızı biriktirip muhtaç aileler için Ramazan kolisi hazırladık. Hazırladığımız kolileri arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz ile birlikte dağıttık. Hayırlı Ramazanlar diliyorum" şeklinde konuştu

Öğrencilerden Berat Taha Fidan da, arkadaşlarıyla birlikte biriktirdikleri harçlıklarla ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi hazırladıklarını belirterek, "Bu yardımlaşma işi içinde yer aldığımız için çok mutlu olduk çünkü yardımlaşmayı öğrendik. Bize çok katkısı oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Güncel, Eğitim, Yaşam, Muş, Son Dakika

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