Merkezefendi'de Kreş Öğrencilerinin Mezuniyet Sevinci

(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mehmet Karataş Kreşi'nde eğitimlerini tamamlayan minik öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan programda öğrenciler, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte mezuniyet sevinci yaşadı.

Merkezefendi Belediyesi'nin çocukların nitelikli eğitim alabilmesi amacıyla Muratdede Mahallesi'ne kazandırılan Mehmet Karataş Kreşi'nde eğitim gören öğrenciler, düzenlenen mezuniyet töreniyle bir üst eğitim kademesine uğurlandı. Merkezefendi Belediyesi Yüzüncü Yıl Gençlik ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen törende minikler, hazırladıkları gösterilerle izleyenlerden büyük alkış aldı.

Çocuklarının heyecanına ortak olan aileler, mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşarken, öğretmenler de öğrencilerinin bu özel gününde yanlarında yer aldı. Merkezefendi Belediyesi, çocukların sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sağlayan projeleriyle eğitim alanındaki çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.