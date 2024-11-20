Miniklerden Dünya'ya Çocuk Hakları Mesajı - Son Dakika
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Miniklerden Dünya'ya Çocuk Hakları Mesajı

Sakaryalı çocuklar, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde zulme uğrayan Filistinli çocuklar için pankart açarak seslerini duyurdular. 8 yaşındaki Ayşe Sena Uzunoğlu, tüm çocukların güvende olmaya ve eşit haklara sahip olmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

20.11.2024 17:49
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Minikler Sakarya'dan Dünya'ya seslendi: "Bizim gibi tüm çocukların gülmeye, oynamaya ve güvende olmaya hakkı var"

SAKARYA - Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Sakaryalı minikler, İsrail tarafından zulme maruz kalan Filistin'deki kardeşlerini unutmayarak ellerindeki pankartlarla dünyaya seslendi. Dünyadaki tüm çocuklar adına konuşan 8 yaşındaki Ayşe Sena Uzunoğlu, "Bizim gibi tüm çocukların gülmeye, oynamaya ve güvende olmaya hakkı var" dedi.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sebebiyle Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde miniklere yönelik etkinlik düzenlendi. Kendi günlerinde minikler, İsrail tarafından zulme maruz kalan Filistin'deki kardeşlerini de unutmadı. Ellerindeki, 'Çocuklar için güvenli bir dünya ama dünyadaki tüm çocuklar için', 'Çocuklar için eğitim ve adalet tüm dünyada' gibi pankartlarla ve dünya küresi üzerinde yazan, 'Savaşsız, açlık olmadan adil bir dünya istiyoruz', 'Tüm çocukların yaşamaya hakkı var' yazılı kağıtlarla yer yüzündeki insanlara seslendi. Etkinlik verilen mini konser ile son buldu.

"Bizim gibi tüm çocukların gülmeye, oynamaya ve güvende olmaya hakkı var"

Çocuklar adına konuşma yapan 8 yaşındaki Ayşe Sena Uzunoğlu, "Biz, dünyadaki tüm çocuklar eşit haklara sahip olmayı, sevgiyle büyümeyi ve güven içinde yaşamayı istiyoruz. Bütün çocuklar din, dil, ırk ve farklılar gözetilmeksizin aynı hakları sahip olmalıdır ve sağlık bir şekilde büyümelidir. Ancak dünyanın bazı yerlerinde çocuklar bu haklardan mahrum kalıyor. Bir çok çocuk savaşlar, açlık, yoksulluk ve şiddet sebebiyle acı çekiyor, bazı çocuklarda zulme uğruyor. Onlar okullarından, ailelerinden ve arkadaşlarından kopartılıyor. Savaşın ve soykırımın acımasız yüzüyle karşı karşıya kalıyor. Bugün Filistinli çocuklar ve dünyanın her yerindeki çocuklar için sesimizi duyuruyoruz. Bizim gibi tüm çocukların gülmeye, oynamaya ve güvende olmaya hakkı var. Biz çocuklar büyüdüğümüzde bu dünyayı daha barışçıl bir yer yapmak istiyoruz. Bugün burada dünyadaki çocukların haklarını savunarak sesimizi duyurmak istiyoruz. Çünkü hepimiz Filistin, Arakan, Ukrayna, Yemen, Suriye, Somali gibi dünyanın neresinde olursa olsun tüm çocuklar aynı haklara sahip olmalıyız. Bizim sesimiz onlarında sesidir ve her bir çocuk hakkı koruyana kadar durmayacağız, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü işte o zaman kutlayacağız" dedi.

"Çocuklarımızın bu dünyada eşit şartlarda yaşaması için onlara sahip çıkalım"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise, "Dünyada eşit ve adil bir yaşam istiyorsak çocuklarımızı eşit yaşamasına, adil olmasına ve çocuklarımızın eğitimine hassasiyet göstermek zorundayız. Dünyadaki tüm çocuklarımızın haklarını eşit şekilde yaşamaları için mücadele etmek zorundayız. Çocuğumuzun anne ve babasına olan samimi duyguları, anne ve babanın toplumdaki merhametini ve sevgisini güçlendirir. Tüm dünyadaki çocuklar haklarını alsın. Tüm dünyadaki çocukların eşit ve adil yaşaması için haklarının verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Sadece sloganla hak vermeyelim gerçekten çocuklarımızın bu dünyada eşit şartlarda yaşaması için onlara sahip çıkalım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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