Miniklerden Mehmetçik\'e Mektup

ANTALYA'da 1'inci sınıf öğrencilerinin 'İlk Mektubum Mehmetçiğe' projesi kapsamında yazdığı mektuplar yanıt buldu. Askerlerden gelen mektupları sınıflarında okuyan öğrenciler mutluluk yaşadı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı iş birliğinde çocukların vatan ve millet sevgisi farkındalığını artırmak amacıyla hayata geçirilen 'İlk Mektubum Mehmetçiğe' projesi kapsamında, 1'inci sınıf öğrencilerinin yazdığı mektuplar cevap buldu. Muratpaşa ilçesindeki Güzeloba İlkokulu'nda eğitim gören 1'inci sınıf öğrencileri, okuma yazmayı öğrenmelerinin ardından geçen şubat ayında Antalya'da görev yapan Mehmetçiğe duygu ve düşüncelerini yazıp teşekkür mektupları gönderdi. Proje kapsamında Antalya 3'üncü Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerin gönderdiği mektuplara Antalya 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda görevli askerler tarafından cevap yazıldı. Mehmetçiğin gönderdiği mektupları sınıflarında okuyan öğrenciler ise büyük mutluluk yaşadı. Garnizon Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak ve beraberindeki heyet sınıfları gezip, öğrencilere hediyeler verdi. Özel eğitim sınıfındaki öğrencileri de ziyaret eden Piyade Albay Ayhan Ocak, mektupları ve hediyeleri öğrencilere teslim edip, çocuklarla sohbet etti. Etkinliğin sonunda öğrenciler, 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Bölge Bandosu eşliğinde şarkılar söyledi. Etkinlik, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.