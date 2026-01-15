ABD'nin Minneapolis Kentinde Gümrük Polisinin Bir Kişiyi Daha Vurmasının Ardından Başlayan Protestolara Şiddetli Müdahale

(ANKARA) - ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisi, bir kişiyi bacağından vurdu. Kentte geçen hafta da ICE polisinin bir kadını öldürmesinin ardından gerçekleşen olay, yeni protestoları ve ICE polisinin şiddetli müdahalesini beraberinde getirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), yaptığı açıklamada federal polislerin Venezuela'dan ABD'ye yasa dışı yollarla girdiği belirtilen kişiyi araçla takip ettiğini bildirdi. Kişinin yakalandığında "direnmeye başladığı ve saldırgan şekilde polisi darp ettiği" ileri sürüldü.

Minneapolis Belediyesi, hayati tehlikesi bulunmayan vurulan kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade etti. DHS, olayda bir ICE polisinin de yaralandığını ve tedavi altına alındığını belirtti.

Olayın ardından ICE polisini protesto eden göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yeniden çatışmalar yaşandı. Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, polislerin havai fişek, buz ve kar toplarıyla hedef alındığını söyledi.

Minneapolis yetkilileri X üzerinden yaptıkları açıklamada, "Öfke olduğunu anlıyoruz. Halktan sakin kalmalarını rica ediyoruz" dedi. Açıklamada ayrıca, "Minneapolis kenti bir kez daha ICE'in şehirden ve eyaletten derhal ayrılmasını talep ediyor" ifadeleri yer aldı.

Kentte göçmenlere karşı uygulamalara ilişkin gerilim, 7 Ocak'ta 37 yaşındaki Renee Nicole Good'un bir ICE polisi tarafından vurularak öldürülmesinden bu yana artmış durumda. Good'un ölümü Minneapolis'te protestolara yol açmış, gösteriler daha sonra ABD'nin birçok kentine yayılmıştı. Eyalet yetkilileri Good'un öldürülmesinin ardından da ICE'in Minnesota'dan derhal ayrılmasını talep etmişti.

DHS son olaya ilişkin açıklamasında, söz konusu kişinin araçtan indiğini ve ICE görevlisiyle aralarında arbede yaşandığını belirtti. Açıklamada, yakındaki bir apartmandan çıkan iki kişinin de ICE görevlisine "saldırdığı" iddia edildi. "Üç kişi tarafından pusuya düşürüldüğünü düşünen görevli, can güvenliği endişesiyle savunma amaçlı ateş açtı" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, "iki saldırganın gözaltında olduğu" aktarıldı.

Son ICE vakasının ardından Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, ICE polislerini eyalet genelinde "kaos yaratmakla" suçladı. Son haftalarda Minnesota'ya yaklaşık 3 bin federal görevlinin konuşlandırıldığı belirtiliyor.

Renee Nicole Good'un öldürülmesine ilişkin olayda da federal ve yerel yetkililer farklı anlatımlarda bulunmuştu. Trump yönetimi, ICE polisinin meşru müdafaa yaptığını savunurken, yerel yetkililer Good'un herhangi bir tehdit oluşturmadığını belirtmişti.