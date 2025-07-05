Mısır Çarşısı'nda 29. Aşure Festivali Coşkusu

Fatih Belediyesinin işbirliğiyle Vakfılar Genel Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen Mısır Çarşısı 29. Geleneksel Aşure Festivali'nde yaklaşık 20 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Fatih'teki Mısır Çarşısı'nın girişinde düzenlenen programa, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner, Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Sami Koyuncu ve vatandaşlar katıldı.

Programda, protokol üyeleri vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Vali Gül, burada yaptığı konuşmada, Vakıflar Genel Müdürlüğü organizasyonunda Fatih Belediyesi ve Mısır Çarşısı esnafıyla aşure dağıttıklarını söyledi.

Gül, "Allah milletimizin birliğini, beraberliğini daim eylesin. Yüzyıllardan bugüne kadar gelen bu geleneğin yaşatılmasına katkı sunan hayır sahipleri başta olmak üzere emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ediyoruz." dedi.

Fatih Belediye Başkanı Turan ise aşurenin en büyük geleneklerden biri olduğunu dile getirdi.

Kaynatılan kazandaki farklı malzemelerin çokluk içerisindeki birliği temsil ettiğini belirten Turan, "Aşure günümüz mübarek olsun. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ve esnaflarımız sağ olsun. Mısır Çarşısı esnaflarımız aynı o ahilik geleneğinden gelen bir kültürde, bugün burada onların da desteğiyle kazanlar kaynadı. Bugün halkımızla turistler de yiyorlar. Tekrar kutlu olsun." diye konuştu.