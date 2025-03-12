Mısır'dan İsrail'e Kınama

KAHİRE, 12 Mart (Xinhua) -- Mısır, İsrail'in Gazze'ye elektrik tedarikini kesme kararını kınayarak, kararı "toplu cezalandırma" ve uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada İsrail'in söz konusu adımı uluslararası insani hukukun ve Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin ihlali olarak değerlendirildi.

Bakanlık, Mısır'ın insani yardımların askıya alınması gibi toplu cezalandırma politikalarını tamamen reddettiğini ifade ederek bu tür eylemlerin Gazze'deki gerilimi tırmandırabileceği uyarısında bulundu.

Mısır uluslararası topluma sorumluluklarını yerine getirme ve söz konusu ihlalleri durdurmak için gerekli tedbirleri alma çağrısı yaptı.