Mısır'dan İsrail'e Sınır Çağrısı

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KAHİRE, 18 Eylül (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail ordusunun Refah sınır kapısının Filistin tarafından ve Philadelphi Koridoru'ndan çekilmesi çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamada Abdulati'nin söz konusu açıklamayı Salı günü Kahire'de Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile gerçekleştirdiği görüşmede yaptı.

Görüşmede İsrail'in Filistin Yönetimi'nin geri dönerek Refah sınır kapısını yönetmesini kabul etmesi gerektiğini belirten Abdulati, bu sayede sınır kapısının yeniden faaliyete geçebileceğini vurguladı.

Bakan, BM koordinatörünün, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin yönetimi konusunda merkezi hükümet olarak Filistin Yönetimi'nin statüsünü koruma çabalarını desteklediklerini de vurguladı.

Ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze Şeridi'ne ulaştırılması konusundaki kararlı olduklarını yineleyen Abdulati, BM Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı başta olmak üzere tüm BM kuruluşlarının sorumluluklarını yerine getirmesine olanak sağlanmasının önemini vurguladı.