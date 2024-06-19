Mısır, Gazze Şeridi'nin sınır kapılarını kontrol etmek için BM'ye bağlı bir Arap gücüne katılmayacak - Son Dakika
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Mısır, Gazze Şeridi'nin sınır kapılarını kontrol etmek için BM'ye bağlı bir Arap gücüne katılmayacak

Mısır medyası, Kahire'nin Gazze Şeridi'nin sınır kapılarını kontrol etmek için Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı bir Arap gücüne katılacağı iddialarının doğru olmadığını bildirdi. Mısır kaynakları, bu haberlerin gerçeklik payı olmadığını vurguladı. Gazze Şeridi'nin İsrail haricinde dış dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, Gazze'ye insani yardım girişlerini önemli ölçüde etkiliyor.

19.06.2024 13:15
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Mısır medyası, Kahire'nin Gazze Şeridi'nin sınır kapılarını kontrol etmek için Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı bir Arap gücüne katılacağı konusundaki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Mısır'da yayın yapan "Al Qahera News"in isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey Mısırlı bir kaynağa dayandırdığı haberinde konuya ilişkin bilgi verildi.

Mısırlı kaynak, "Mısır'ın Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarını kontrol etmek için BM'ye bağlı bir Arap gücüne katılmayı onayladığına ilişkin medyada yer alan haberlerin gerçeklik payı olmadığını" vurguladı.

Refah Sınır Kapısı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor.

Gazze Şeridi'nin İsrail haricinde dış dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya bulunan Gazze'ye insani yardım girişlerini önemli ölçüde etkiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır, Gazze Şeridi'nin sınır kapılarını kontrol etmek için BM'ye bağlı bir Arap gücüne katılmayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mısır, Gazze Şeridi'nin sınır kapılarını kontrol etmek için BM'ye bağlı bir Arap gücüne katılmayacak - Son Dakika
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