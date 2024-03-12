Mısır, İsrail saldırılarına rağmen Gazze\'ye yardım indirdi

Mısır, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişini engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nin kuzeyine havadan yardım indirildiğini duyurdu.
Mısır Ordu Sözcüsü Garib Abdulhafız, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü ve büyük bir gıda krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'ne havadan insani yardım ulaştırılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Gazze Şeridi'nin kuzeyine insani yardımları günlük olarak indirmek üzere uluslararası bir koalisyonun oluştuğuna işaret eden Abdulhafız, koalisyonda yer alan Mısır ve diğer bazı ülkelere ait askeri uçakların Gazze'ye bugün de yardımlar indirdiğini ifade etti.
Abdulhafız, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının acılarını hafifletmek amacıyla Mısır'dan Refah Sınır Kapısı üzerinden de yardımların ulaştırıldığını kaydetti.
Fas da bugün İsrail hükümetiyle koordineli olarak Gazze'ye "ilk kez" havadan yardım bıraktığını açıklamıştı.
İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor
İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.
Birleşmiş Milletler (BM) İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.
BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.
Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı bildiriliyor.
Gazze Şeridi'nde kıtlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısının 27'ye yükseldiği bildirilmişti.
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