Mısır Genelkurmay Başkanı Hafter ile Bingazi'de Görüştü
Mısır Genelkurmay Başkanı Hafter ile Bingazi'de Görüştü

13.02.2026 23:05
Mısır Genelkurmay Başkanı Halife, Libya'da Hafter ile askeri ilişkileri geliştirme konusunda görüştü.

Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Halife'nin, Libya'nın doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter ile Bingazi'de bir araya geldiği açıklandı.

Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Genelkurmay Başkanı Halife, Libya'da düzenlenen "Akdeniz ve Sahra Altı Ülkeleri Genelkurmay Başkanları 1. Konferansı" kapanış oturumuna katılarak resmi ziyarette bulundu.

Ziyaret kapsamında temaslarda bulunan Halife, Libya'nın doğusundaki güçlerin lideri Hafter'in yanı sıra oğulları Saddam Hafter ve Halid Hafter ile görüştü.

Halife'nin görüşmede Hafter ve oğullarına, "askeri ilişkilerin her iki tarafın ortak çıkarları düşünülecek şekilde geliştirilmesi gerektiğini" belirttiği aktarıldı.

Libya resmi haber ajansı LANA, 10-12 Şubat tarihlerinde ülkenin doğusundaki Bingazi şehrinde "Sınır Aşan Suçlarla Mücadelede Ortak İşbirliği" temasıyla düzenlenen konferansa çok sayıda genelkurmay başkanı, askeri ve güvenlik yetkilisi ile uluslararası akademisyen ve uzmanın katıldığı bilgisini verdi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Bingazi, Güncel, Libya, Mısır, Son Dakika

