Mısır hükümeti kamu kurumlarında elektriği yüzde 20 azaltan planı onayladı - Son Dakika
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Mısır hükümeti kamu kurumlarında elektriği yüzde 20 azaltan planı onayladı

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Mısır hükümeti, bölgesel gerilimlerin ekonomik etkilerini sınırlamak için kamu kurumlarında elektrik tüketimini yüzde 20, resmi araç yakıtını en az yüzde 30 azaltan tasarruf planını onayladı. İlk aşamada 3 ay uygulanacak planda sağlık ve sosyal destekler kapsam dışında tutuldu.

Mısır hükümeti, Orta Doğu'da artan gerilimlerin ülke ekonomisi üzerindeki olası etkilerini sınırlandırmak amacıyla elektrik ve yakıt tüketiminin azaltılması, kamu harcamalarının kısıtlanması ve bazı yatırımların ertelenmesini öngören tasarruf planını onayladı.

Bakanlar Kurulunun 5 Kasım'da Başbakan Mustafa Medbuli başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda kabul edilen karar taslağına göre, tasarruf tedbirlerinin ilk aşamada 3 ay uygulanması, bölgesel gelişmelere bağlı olarak sürenin uzatılabilmesi öngörülüyor.

Plan kapsamında kamu kurumlarında elektrik tüketiminin geçen mali yılın aynı dönemine göre yüzde 20, resmi araçların yakıt tüketiminin ise en az yüzde 30 azaltılması hedefleniyor.

Ayrıca bazı kamu yatırımlarının ertelenmesi ve mal ile hizmet alımlarına ayrılan ödeneklerin bir bölümünün dondurulması planlanıyor.

Bölgesel gerilimler ekonomik kaygıları artırıyor

Mısır hükümeti, tasarruf planını Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji fiyatları, dış ticaret ve kamu maliyesi üzerinde oluşturabileceği risklere karşı hazırladı.

Başbakan Medbuli, planın Maliye Bakanlığı ile Planlama ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda hazırlandığını belirterek, bölgesel gelişmelerin yol açabileceği farklı ekonomik senaryoları dikkate aldıklarını ifade etti.

Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek aksaklıkların enerji sevkiyatını ve petrol fiyatlarını, Kızıldeniz ile Babulmendeb Boğazı'ndaki güvenlik sorunlarının ise Süveyş Kanalı'ndan geçen gemi trafiğini ve kanal gelirlerini olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Enerji ve bazı temel ihtiyaç maddelerinde ithalata bağımlı olan Mısır, bölgedeki gerilimlerin yakıt ve ithalat maliyetlerini artırmasından endişe ediyor.

Mısır basınında yer alan haberlere göre, Bakanlar Kurulu Sözcüsü Muhammed Adil de hükümetin olası ekonomik gelişmelere karşı önceden tedbir almayı amaçladığını belirtti.

Adil, elektrik tasarrufu uygulamasının yalnızca kamu kurumlarına ait binaları kapsadığını, tasarruf miktarına ilişkin hesaplamaların ise henüz kesinleşmediğini kaydetti.

Kamu harcamaları kısıtlanacak, bazı yatırımlar ertelenecek

Tasarruf planı kapsamında kamu kurumlarının zorunlu olmayan harcamalarının ertelenmesi, yurt dışı seyahatlerin zorunlu durumlarla sınırlandırılması ve döviz gerektiren harcamaların Maliye Bakanlığının onayına bağlanması öngörülüyor.

Yakıt tüketimi yüksek bazı ulusal projelerin en az 3 ay ertelenmesi veya yavaşlatılması, kamu kurumlarının mal ve hizmet alımlarına ayrılan ödeneklerin en az yüzde 20'sinin dondurulması ve yeni projelere başlanmaması planlanıyor.

Kamu kurumlarının yeni binek araç satın almasına ve ek döviz kaynağı gerektiren projeler için sözleşme imzalamasına da kısıtlama getirilmesi hedefleniyor.

Sağlık hizmetleri ve sosyal destekler kapsam dışında tutulacak

Tasarruf tedbirleri kapsamında sağlık hizmetleri, emekli aylıkları, sosyal yardım ödemeleri ve gıda desteklerine yönelik harcamalara istisna tanınacak.

İçme suyu, kanalizasyon, sağlık ve eğitim yatırımları ile ulusal güvenlik ve enerji güvenliği açısından önem taşıyan projeler de kısıtlamaların dışında tutulacak.

Bazı kısıtlamalar Haziran 2027'ye kadar sürecek

Karar taslağı, merkezi kamu kurumlarının yanı sıra yerel yönetimleri, kamu hizmeti sunan kuruluşları ve ekonomik kamu kurumlarını da kapsıyor.

Yeni projelere başlanması ve kamu kurumlarının binek araç satın almasına ilişkin bazı kısıtlamaların 30 Haziran 2027'ye kadar devam etmesi öngörülüyor.

Kamu kurumları ve ekonomik kuruluşlardan, dondurulacak harcama kalemleri ile tutarlarına ilişkin ayrıntılı bilgileri kararın yayımlanmasından itibaren bir ay içinde Maliye Bakanlığına sunmaları isteniyor.

Hükümet, tasarruf tedbirlerinin kamu kurumlarının temel hizmetlerini ve görevlerini aksatmayacak şekilde uygulanması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: AA
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