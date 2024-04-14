Mısır, İran'ın İsrail'e İHA saldırısından derin endişe duyuyor

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Mısır, İran'ın İsrail'e insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı başlatmasından "derin endişe duyduğunu" açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, taraflardan azami itidalle hareket etmelerini istedi.

Ebu Zeyd, "Mısır, İran'ın İsrail'e insansız hava araçlarıyla saldırı başlatmasından ve son dönemde iki ülke arasındaki tehlikeli tırmanıştan derin endişe duymaktadır." ifadesini kullandı.

Bölge ve halklarının daha fazla endişe içinde, istikrardan yoksun bırakılmaktan kaçınılması gerektiğini belirten Ebu Zeyd, tanıklık edilen tehlikeli durumun, Mısır'ın daha önce uyarıda bulunduğu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki savaşının bir sonucu olduğunu kaydetti.

Mısır'ın, tırmanışın durması ve durumun kontrol altında tutulması için tüm taraflarla iletişimi sürdüreceğini ifade eden Ebu Zeyd, bölge halklarının çıkarlarını tehdit eden istikrarsızlıktan ve tehlikeli bir dönemece sürüklenmekten uzak durulması gerektiğini vurguladı.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu, İran topraklarından İsrail'e kamikaze insansız hava araçları ve füzelerle saldırı başlatıldığını duyurmuştu.