Mısır, İran'ın İsrail'e misilleme saldırılarından sonra hava savunma sistemlerini yüksek alarm durumuna geçirdi

Güncel

KAHİRE, 14 Nisan (Xinhua) -- Mısırlı üst düzey bir güvenlik yetkilisi Cumartesi günü Al-Qahera News TV'ye yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e misilleme saldırıları düzenleyeceğini duyurmasının ardından Mısır'ın hava savunma sistemlerinin yüksek alarm durumuna geçirildiğini söyledi.

Yetkili, bir kriz müdahale ekibinin durumu izlediğini ve Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye rapor verdiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı da gerilimin tırmanmasından duyduğu endişeyi dile getirerek bölgede daha fazla istikrarsızlık yaşanmaması için itidal çağrısında bulundu ve mevcut gerilimin Gazze Şeridi'nde devam eden çatışma ve bölgesel askeri faaliyetlerle bağlantılı olduğunu ekledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısına misilleme olarak İsrail'e füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlediğini doğruladı.