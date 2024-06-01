Mısır, İsrail'in Gazze'deki savaşını sona erdirmeye yönelik çabalara destek veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mısır, İsrail'in Gazze'deki savaşını sona erdirmeye yönelik çabalara destek veriyor

Mısır, İsrail\'in Gazze\'deki savaşını sona erdirmeye yönelik çabalara destek veriyor

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek için yapılan her türlü çabayı desteklediğini açıkladı. ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Gazze'de ateşkes önerisi ve Mısır, Katar ve ABD'nin yürüttüğü arabuluculuk çalışmaları ele alındı. Şukri, İsrail ile Gazze arasındaki kara geçişlerinin açılması ve uluslararası yardım ekiplerinin güvenli koşullarda çalışması gerektiğini vurguladı. Mısır'ın, Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifi doğrultusunda müzakerelere yeniden dönülmesi için yoğun mesai harcadığı ve ABD ile Mısır arasında Kahire'de bir toplantı yapılmasının beklendiği belirtildi.

01.06.2024 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Kahire'nin, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki "savaşını" sona erdirmeye yönelik her türlü çabayı desteklediğini bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şukri, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki bakan görüşmede, "ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin açıkladığı öneri ve bu konuda Mısır, Katar ve ABD'nin yürüttüğü arabuluculuk çalışmalarını" ele aldı.

Şukri, "Mısır'ın, İsrail'in Gazze Şeridi'ne karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmeyi, derhal ve kalıcı ateşkese varmayı, esir ve tutukluların değişimini ve insani yardıma engelsiz tam erişimi sağlamayı amaçlayan her türlü çabaya destek vereceğini" vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı, "Yardım sağlamak için İsrail ile Gazze arasındaki tüm kara geçişlerinin açılması ve uluslararası yardım ekiplerinin Gazze Şeridi'nde çalışması için güvenli koşulların sağlanmasının gerekliliğini" vurguladı.

Kahire el-İhbariyye Kanalı, gün içinde Mısırlı üst düzey bir yetkiliden naklettiği haberde, Mısır'ın, Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifi doğrultusunda müzakerelere yeniden dönülmesi için yoğun mesai harcadığını ve bu bağlamda ABD ile Mısır arasında pazar günü Kahire'de bir toplantı yapılmasının beklendiğini aktarmıştı.

Biden, dün Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm canlı rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Antony Blinken, İsrail, Kahire, Katar, Gazze, Mısır, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır, İsrail'in Gazze'deki savaşını sona erdirmeye yönelik çabalara destek veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:34 Alevler evlere kadar ulaştı Manisa’da orman yangını saatlerdir söndürülemiyor Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını saatlerdir söndürülemiyor
19:40 Korkudan okulunu dondurmuştu Üniversiteli Aslıhan’ı bıçaklayan saldırgan aylar sonra yakalandı Korkudan okulunu dondurmuştu! Üniversiteli Aslıhan'ı bıçaklayan saldırgan aylar sonra yakalandı
18:34 AK Parti’de olağan kongre süreci ekim ayında başlayacak AK Parti'de olağan kongre süreci ekim ayında başlayacak
18:31 İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket “Enflasyonu hangi parti çözer“ sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! "Enflasyonu hangi parti çözer" sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar
18:29 İstanbul’da korkutan görüntü Denizin rengi sarıya büründü İstanbul'da korkutan görüntü! Denizin rengi sarıya büründü
22:27 ABD’de FETÖ’cü saldırgan canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı ABD'de FETÖ'cü saldırgan canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı
21:14 Arda Güler mücadeleye yedek başlayacak Şampiyonlar Ligi finalinde takımların ilk 11’i belli oldu Arda Güler mücadeleye yedek başlayacak! Şampiyonlar Ligi finalinde takımların ilk 11'i belli oldu
18:47 Şanlıurfa’da biçerdöver yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 yaralı Şanlıurfa'da biçerdöver yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 yaralı
17:53 Muş’ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti Muş'ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
17:01 Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı
16:59 Bayraktar TB3 zorlu sınavdan geçti: Adım adım TCG Anadolu’ya Bayraktar TB3 zorlu sınavdan geçti: Adım adım TCG Anadolu'ya
16:44 Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail
16:31 Pervin Buldan’dan Çiller’e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle
16:27 Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı
16:24 Fenerbahçe, Michy Batshuayi’nin sözleşmesini uzattı Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin sözleşmesini uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 23:51:21. #1.12#
SON DAKİKA: Mısır, İsrail'in Gazze'deki savaşını sona erdirmeye yönelik çabalara destek veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement