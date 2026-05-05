Mısır, Orta Doğu Gerilimini Görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve Bahreyn'deki mevkidaşlarının yanı sıra ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı telefon görüşmelerinde bölgesel gerilimi düşürme yollarını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Temim Hallaf'ın, Bakanlığın Facebook hesabından yaptığı açıklamaya göre, Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ve ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile telefonda görüştü.

Bakan Abdulati, görüşmeleri, bölgede hızla gelişen olaylar çerçevesinde gerilimin azaltılması ve mevcut tansiyonun kontrol altına alınmasına yönelik bölgesel ve uluslararası çabaların koordinasyonu amacıyla yaptığını dile getirdi.

Abdulati, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesinin önemine dikkati çekerek, krizlerin çözümünde diyalog ve diplomatik yolların tek etkili yöntem olduğunu vurguladı.

Bakan Abdulati ayrıca, gerilimin tırmanmasının Orta Doğu'yu geniş çaplı bir istikrarsızlığa sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

Bölgede devam eden gerginliğin ekonomik etkilerine de değinen Abdulati, uluslararası deniz yollarında seyrüsefer serbestisinin korunmasının küresel ekonomi ve ticaret açısından kritik önemde olduğunu ifade etti.

Mısır'ın Körfez ülkeleriyle dayanışmasını yineleyen Abdulati, bu ülkelerin güvenlik ve istikrarını hedef alan her türlü girişime karşı desteklerinin sürdüğünü kaydetti.