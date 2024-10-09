Mısır Savaş Ekonomisine Geçebilir - Son Dakika
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Mısır Savaş Ekonomisine Geçebilir

Başbakan Medbuli, bölgesel savaş durumunda Mısır'ın savaş ekonomisine geçebileceğini duyurdu.

09.10.2024 23:17
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Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, ülkesinin, bölgedeki olumsuz gelişmelerin devam etmesi ve bölgesel bir savaş çıkması durumunda "savaş ekonomisine" geçmek zorunda kalabileceğini belirtti.

Medbuli, düzenlediği basın toplantısında, "Eğer bölgesel bir savaş durumu yaşanırsa, savaş ekonomisi olarak adlandırılan duruma geçebiliriz." dedi.

Medbuli'nin açıklamaları, Gazze'de Filistinlilere yönelik işlediği soykırım nedeniyle İsrail ile İran ve Hizbullah arasında jeopolitik gerginliklerin tırmandığı bir dönemde geldi.

Medbuli, "Son bölgesel gelişmeler nedeniyle petrol fiyatı varil başına 10 dolar arttı. Bu artış, Mısır'ın genel bütçesi üzerinde büyük bir yük oluşturuyor." şeklinde konuştu.

Mısır Başbakanı, mevcut şartlar altında hizmet ve mal tedarikini güvence altına almak için maliye, elektrik ve petrol bakanlarına talimat verdiğini belirtti.

Mısır Maliye Bakanı Ahmed Kucuk da basın toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesinin yükleri azaltmayı ve vergi sistemini kolaylaştırmayı hedeflediğini, bunun için 20 vergi reformu gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

Mısır, halihazırda IMF ile serbest kura geçilmesi, birçok temel üründe sübvansiyonların kademeli olarak kaldırılması ve bazı ürünlerin fiyatlarının artırılmasını içeren ekonomik reform programı yürütüyor.

Mısır Merkez Bankası geçen hafta yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle Süveyş Kanalı'ndan elde edilen gelirlerin geçen yıl yüzde 25 oranında düştüğünü bildirmişti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de geçen hafta, ülkesinin bu yılın ilk 8 ayında, bölgedeki jeopolitik gerginlikler nedeniyle Süveyş Kanalı'ndan yaklaşık 6 milyar dolar gelir kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır Savaş Ekonomisine Geçebilir - Son Dakika

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