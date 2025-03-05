Mısır, Suriye'ye Yönelik Saldırıları Reddetti

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin Suriye topraklarına yönelik her türlü saldırıyı reddettiğini bildirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sisi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Arap Birliği Zirvesi kapsamında ilk kez Kahire'de bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Sisi, Mısır'ın Suriye halkına destek olma ve onların isteklerini gerçekleştirme konusuna önem verdiğini, istikrar ve kalkınmanın sağlanması için onların irade ve tercihlerinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Sisi, Suriye halkının tüm bileşenlerini kapsayan ve hiçbir tarafı dışlamayan kapsamlı bir siyasi sürecin başlatılmasının önemine dikkat çekti.

Mısır'ın Suriye topraklarının birliği ve bütünlüğünü önemsediğini kaydeden Sisi, ülkesinin Suriye topraklarına yönelik her türlü saldırıyı reddettiğini bildirdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara da başta Mısır olmak üzere Arap ülkeleriyle "kardeşçe" ilişkilerde, yeni bir sayfa açmaya önem verdiklerini vurguladı.

İki ülkenin ve Arap halkının çıkarlarını gerçekleştirmek için Mısır ile birlikte çalışma arzusunu dile getiren Şara, Mısır'ın Arap ülkelerinin birliği ve toprak bütünlüğünü destekleme ve bölgesel istikrarı sağlama yönündeki çabalarını takdir etti.