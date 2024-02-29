Mısır, Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'nde yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji alanlarında 7 işbirliği anlaşması imzaladı - Son Dakika
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Mısır, Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'nde yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji alanlarında 7 işbirliği anlaşması imzaladı

Mısır, Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'nde yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji alanlarında uluslararası geliştiricilerle 7 adet işbirliği anlaşması imzaladı. Bu projeler için 10 yıl içinde 40 milyar ABD dolarını aşkın yatırım yapılması bekleniyor. Mısır hükümeti, ülkeyi yeşil enerji üretimi ve ihracatında bölgesel bir merkeze dönüştürmek için çalışıyor.

29.02.2024 10:43  Güncelleme: 10:45
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KAHİRE, 29 Şubat (Xinhua) -- Mısır, Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'nde yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji alanlarında uluslararası geliştiricilerle 7 adet işbirliği anlaşması imzaladı.

Mısır kabinesinin yayımladığı yazılı açıklamaya göre, Çarşamba günü imzaları atılan bu projeler için 10 yıl içinde 40 milyar ABD dolarını aşkın yatırım yapılması bekleniyor.

Mısır Planlama ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Hala el-Said, anlaşmaların pilot aşamasının yaklaşık 12 milyar dolarlık yatırım içerdiğini, ilk aşama için ise 29 milyar dolarlık ek yatırım yapılacağını açıkladı.

Mısır hükümeti, ülkeyi yeşil enerji üretimi ve ihracatında bölgesel bir merkeze dönüştürmek için çalışıyor.

Kaynak: Xinhua

Süveyş Kanalı, Mısır, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır, Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'nde yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji alanlarında 7 işbirliği anlaşması imzaladı - Son Dakika

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