Mısır, Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'nde yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji alanlarında 7 işbirliği anlaşması imzaladı

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KAHİRE, 29 Şubat (Xinhua) -- Mısır, Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'nde yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji alanlarında uluslararası geliştiricilerle 7 adet işbirliği anlaşması imzaladı.

Mısır kabinesinin yayımladığı yazılı açıklamaya göre, Çarşamba günü imzaları atılan bu projeler için 10 yıl içinde 40 milyar ABD dolarını aşkın yatırım yapılması bekleniyor.

Mısır Planlama ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Hala el-Said, anlaşmaların pilot aşamasının yaklaşık 12 milyar dolarlık yatırım içerdiğini, ilk aşama için ise 29 milyar dolarlık ek yatırım yapılacağını açıkladı.

Mısır hükümeti, ülkeyi yeşil enerji üretimi ve ihracatında bölgesel bir merkeze dönüştürmek için çalışıyor.