Mısır ve İran'dan Bölgesel Görüşme

Güncel

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail'in saldırısının ardından, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati ve Erakçi telefonda görüştü.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısının durdurulması için harcanan çabaları ele alan ikilinin ayrıca Gazze'de ateşkesin sağlanması, bölgeye insani yardımların koşulsuz bir şekilde girmesi ve (Gazze'deki) esirlerin serbest bırakılması konusunda Mısır'ın Katar ve ABD ile koordine içinde harcadığı çabaları görüştüğü kaydedildi.

Lübnan'ın devlet kurumlarını güçlendirmesi ve "dışardan dikte edilmeden" uzlaşıya dayalı bir cumhurbaşkanı seçmesi gerektiği konusundaki Mısır'ın ilkesel tutumunu vurgulayan Abdulati ayrıca ülkesinin, bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden ve buradaki durumu iyice kızıştıran (İsrail tarafından) tek taraflı ve provokatif tüm politikaları ve uygulamaları kınadığını belirtti.

İsrail'in İran'a saldırısı

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.