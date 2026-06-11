Mısır ve Umman Ortak Askeri Tatbikat Düzenliyor

Mısır ile Umman ordusu özel kuvvetlerinin ortak askeri tatbikat düzenlediği bildirildi.

Mısır Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Umman ordusu özel kuvvetleri ile Dağ Kalesi-2 askeri tatbikatının başladığı belirtildi.

Mısır'daki bir askeri eğitim alanında gerçekleştirilen tatbikat kapsamında, geçit töreni ile bir dizi askeri operasyon yapıldığı kaydedildi.

İki ülke mensuplarının askeri kabiliyetini arttırmayı hedefleyen tatbikatın, Mısır ve Umman ordusu arasındaki askeri işbirliği ve koordinasyonu da yansıttığı kaydedildi.

Tatbikatın birkaç gün süreceği aktarılırken, ne zaman biteceğine ilişkin net bilgi verilmedi.