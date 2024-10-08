Mısır ve Ürdün'den Bölgesel Gerilim Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mısır ve Ürdün'den Bölgesel Gerilim Çağrısı

Mısır ve Ürdün, bölgedeki gerilimi önlemek için uluslararası temaslarını artırma kararı aldı.

08.10.2024 23:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Mısır ve Ürdün'ün bölgedeki gerilimi önlemek için uluslararası toplumla temaslarını yoğunlaştırdığını söyledi.

Abdulati, başkent Kahire'de Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"Mısır ve Ürdün, bölgedeki gerilimi önlemek için çatışmanın tarafları ve uluslararası toplumla temaslarını yoğunlaştırıyor." ifadelerini kullanan Abdulati, Gazze'de ateşkes ve İsrail'in saldırılarının durdurulması çağrısı yaptı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi de İsrail'in saldırganlığıyla bölgeyi topyekün bir savaşa doğru sürüklediği ve bölgenin "uçurumun eşiğinde" olduğu uyarısında bulundu.

Safedi, "İşgal altındaki Batı Şeria'da kaynar bir savaş daha görüyoruz ve gerilimin daha da tehlikeli hale geleceği konusunda uyarıda bulunuyoruz." dedi.

Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarıyla ilgili olarak ise Safedi, "İsrail, ateşkes yönünde bir adım atmayı reddediyor. Uluslararası toplum, masumları korumak ve bölgesel bir savaştan bölgeyi korumaya yönelik etkili şekilde harekete geçmek için neyi bekliyor?" şeklinde konuştu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, "Lübnan, 1701 sayılı kararı uygulamaya hazır olduğunu söylüyor. Eğer Lübnan buna bağlıysa, İsrail saldırılarına neden devam ediyor?" diyerek, bunun uluslararası toplum tarafından kararlılıkla ele alınması ve ateşkesin sağlanması için İsrail'e baskı yapılması çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Ürdün, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır ve Ürdün'den Bölgesel Gerilim Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:15 Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı
23:51 Cem Garipoğlu’nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın Cem Garipoğlu'nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın
23:30 Uraz Kaygılaroğlu’nun poz verdiği serginin sahibi konuştu Uraz Kaygılaroğlu'nun poz verdiği serginin sahibi konuştu
22:57 Telegram ve Discord’da uygunsuz paylaşım yapan 2 kişi yakalandı Telegram ve Discord'da uygunsuz paylaşım yapan 2 kişi yakalandı
20:00 TBMM’deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel’den gündem yaratacak açıklama TBMM'deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel'den gündem yaratacak açıklama
10:20 KYK burskredi başvuruları başladı KYK burs/kredi başvuruları başladı
09:56 Parfüm markasının tanıtımı için poz veren 50 yaşındaki Victoria Beckham göz kamaştırdı Parfüm markasının tanıtımı için poz veren 50 yaşındaki Victoria Beckham göz kamaştırdı
09:51 Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu
09:48 Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda
09:46 İzmir’de 91 yaşında hayatını kaybeden adamın evinden çok sayıda silah bulundu İzmir'de 91 yaşında hayatını kaybeden adamın evinden çok sayıda silah bulundu
09:36 Google Play’de köklü değişiklik Google Play'de köklü değişiklik!
09:35 Acun Ilıcalı’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler: Beni Escobar yaptı Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler: Beni Escobar yaptı
09:29 Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 00:48:18. #1.12#
SON DAKİKA: Mısır ve Ürdün'den Bölgesel Gerilim Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.