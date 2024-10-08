Mısır ve Ürdün'den Bölgesel Gerilim Çağrısı

Güncel

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Mısır ve Ürdün'ün bölgedeki gerilimi önlemek için uluslararası toplumla temaslarını yoğunlaştırdığını söyledi.

Abdulati, başkent Kahire'de Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"Mısır ve Ürdün, bölgedeki gerilimi önlemek için çatışmanın tarafları ve uluslararası toplumla temaslarını yoğunlaştırıyor." ifadelerini kullanan Abdulati, Gazze'de ateşkes ve İsrail'in saldırılarının durdurulması çağrısı yaptı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi de İsrail'in saldırganlığıyla bölgeyi topyekün bir savaşa doğru sürüklediği ve bölgenin "uçurumun eşiğinde" olduğu uyarısında bulundu.

Safedi, "İşgal altındaki Batı Şeria'da kaynar bir savaş daha görüyoruz ve gerilimin daha da tehlikeli hale geleceği konusunda uyarıda bulunuyoruz." dedi.

Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarıyla ilgili olarak ise Safedi, "İsrail, ateşkes yönünde bir adım atmayı reddediyor. Uluslararası toplum, masumları korumak ve bölgesel bir savaştan bölgeyi korumaya yönelik etkili şekilde harekete geçmek için neyi bekliyor?" şeklinde konuştu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, "Lübnan, 1701 sayılı kararı uygulamaya hazır olduğunu söylüyor. Eğer Lübnan buna bağlıysa, İsrail saldırılarına neden devam ediyor?" diyerek, bunun uluslararası toplum tarafından kararlılıkla ele alınması ve ateşkesin sağlanması için İsrail'e baskı yapılması çağrısı yaptı.