Mısır, Yemen\'e yönelik saldırılardan derin endişe duyuyor

Mısır, Kızıldeniz'de Yemen'e yönelik saldırıların ardından "derin endişesini" dile getirerek, bölgedeki gerilimin azaltılması çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kızıldeniz bölgesindeki askeri operasyonların artmasından ve Yemen'in çeşitli bölgelerine yönelik hava saldırılarından derin endişe duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği de dahi bölgedeki gerilimi ve istikrarsızlığı azaltmak için uluslararası ve bölgesel çabaları birleştirmenin gerekliliği çağrısında bulunulan açıklamada, "Kızıldeniz bölgesi ve Yemen'de meydana gelen ve hızlanan gelişmelerin tehlikesi hakkında defalarca tekrarlanan, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarının sonucunun bir yansıması" olarak değerlendirildi.

Açıklamada, "Bölgeyi başka istikrarsızlık faktörlerinden, çatışmalardan ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditlerden korumak için kapsamlı bir ateşkesin ve Filistinli sivillere karşı devam eden savaşın sona ermesinin kaçınılmazlığı" vurgulandı.

ABD ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırıları düzenlemişti.

Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

Kızıldeniz'de yaşananlar

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.