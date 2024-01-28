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MİT Başkanı Kalın, Irak'ın Erbil kentinde görüşmeler gerçekleştirdi - Son Dakika
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MİT Başkanı Kalın, Irak'ın Erbil kentinde görüşmeler gerçekleştirdi

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ın Erbil kentinde Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ve diğer yerel yöneticilerle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgede yaşanan gelişmeler, ikili ilişkiler ve PKK terörüyle mücadele konuları ele alındı.

MİT Başkanı Kalın, Irak\'ın Erbil kentinde görüşmeler gerçekleştirdi
28.01.2024 - 20:30,  Güncelleme: 21:28
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ın Erbil kentinde bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, geçen hafta gerçekleştirdiği Bağdat ziyaretinden sonra bugün de Erbil'de temaslarda bulundu.

Kalın, Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve yerel yöneticilerin yanı sıra Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan ve ITC Kerkük Milletvekili Erşat Salihi ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgede yaşanan gelişmeler, ikili ilişkiler, PKK terörüyle etkin mücadele konuları ele alındı, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığı muhataplara açıklıkla vurgulandı.

Kalın, geçen hafta da Irak'a gerçekleştirdiği ziyarette, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin yanı sıra Şii ve Sünni gruplar ve Türkmen temsilcilerle görüşmüştü.

Kaynak: AA
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Millî İstihbarat Teşkilatı, İbrahim Kalın, Bağdat, Erbil, Güncel, Son Dakika

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