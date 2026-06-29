MKE'nin Samsun Tesisine 1,5 Milyar Dolarlık Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MKE'nin Samsun Tesisine 1,5 Milyar Dolarlık Yatırım

MKE\'nin Samsun Tesisine 1,5 Milyar Dolarlık Yatırım
29.06.2026 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MKE, 2026'da devreye alınacak tesisle savunma sanayindeki üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş. tarafından Samsun'da yapımı süren üretim tesisinde çalışmalar devam ediyor. 2026 yılının ikinci yarısında faaliyete geçmesi planlanan tesisin, MKE'nin özellikle uçaklarda kullanılan MK serisi malzeme üretim kapasitesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye'nin savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda stratejik üretim altyapısını güçlendirmeye ve milli savunma gücünü sürdürülebilir şekilde artırmaya kararlılıkla devam eden MKE tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılamak ve savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla 2023-2027 dönemini kapsayan toplam 1,5 milyar dolarlık yatırım programı hayata geçiriliyor. Süreç, 10 Aralık 2024'te MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve MKE Heyeti, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaretlerinde gerçekleştirilen ilk toplantıyla başladı. İlk etapta MK serisi malzeme üretimini gerçekleştirmek üzere 4 milyon metrekare alanda kurulan Samsun Üretim Tesisi'ndeki çalışmalar hız kesmeden kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Tesisin devreye alınmasıyla birlikte MKE'nin özellikle uçaklarda kullanılacak MK serisi malzeme üretim kapasitesinde önemli ölçüde artış sağlanması hedefleniyor. Yeni tesisin, TSK'nın ihtiyaçlarının daha hızlı ve etkin şekilde karşılanmasına katkı sunmasının yanı sıra MKE'nin mühimmat üretimindeki stratejik kabiliyetlerini de güçlendirmesi bekleniyor. 2026 yılının ikinci yarısında faaliyete başlaması planlanan tesisin, MKE'nin son yıllarda hayata geçirdiği kapsamlı yatırım hamlesinin önemli halkalarından biri olacağı ve Türkiye'nin savunma sanayiindeki üretim gücüne önemli katkılar sunması bekleniyor.

'SAVUNMA SANAYİMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK'

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Faaliyetlerini tarihinden aldığı güç ve milli görev bilinci ile sürdürmekte olan MKE'nin bağımsızlığımızı pekiştirecek ve geleceğe daha güçlü yürümemizi sağlayacak olan bu büyük yatırımı gelişen sanayisi, büyüyen ekonomisi, genç ve yetenekli iş gücü, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle Türkiye Yüzyılına önemli katkılar sağlayan Samsunumuzun ve savunma sanayimizin gücüne güç katacak, Samsun Yüzyılına büyük bir ivme kazandıracaktır. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın da 11 Haziran'daki Samsun ziyaretleri sırasında Valimiz Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Ersan Aksu, Orhan Kırcalı ve Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ve MHP İl Başkanı Burhan Mucur ile birlikte kurulum çalışmalarını yerinde inceleyerek, son durum hakkında MKE Genel Müdürü İlhami Keleş'ten bilgi aldığı MKE Samsun Üretim Tesisi'nin Samsun'umuz, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Bu dev yatırımının şehrimize kazandırılmasına vermiş oldukları güçlü destekler için Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Milli Savunma Bakanımıza, Cumhurbaşkanlığı kabinemizin çok kıymetli bakanlarına, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanımıza, Samsun Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, MKE Genel Müdürümüze ve emeği geçen herkese şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Samsun, MKE, Son Dakika

Son Dakika Güncel MKE'nin Samsun Tesisine 1,5 Milyar Dolarlık Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Şeyma Yalnız Şeyma Yalnız:
    Güzel haber tabii ama açıkçası bu tür yatırımlar ne kadar işe yarar bilmiyorum ya. Samsun için iyi olacağı kesin, istihdam açısından faydalı olur muhakkak. Ama sonuçta bu tür projeler zamanla nasıl ilerliyo, maliyetler ne kadar artıyo, bunlar bilinmiyo. Umarım plana uygun ilerler ve 2026'da gerçekten devreye alınabilir. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da et yiyen dev çekirge görüntülendi Elazığ'da et yiyen dev çekirge görüntülendi
Bozcaada’ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı Bozcaada'ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı
Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı Balkon demirinde mahsur kaldı, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı
Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı sonrası yakalama kararı çıkarıldı
Aziz Yıldırım’dan Skriniar’ın transferi için kesin karar Aziz Yıldırım'dan Skriniar'ın transferi için kesin karar
Bodrum’da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Bodrum'da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

16:25
Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar
Validen kumar itirafı: Eşime bile mesaj geliyor, bağımlı yapacaklar
15:52
İzmir ve Bursa’da yangın Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
15:46
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık’ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
15:09
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
14:37
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha’da gerçekleşecek
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 17:50:00. #7.12#
SON DAKİKA: MKE'nin Samsun Tesisine 1,5 Milyar Dolarlık Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.