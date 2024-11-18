Modi: G20 Zirvesi Küresel Güney'e Odaklanmalı

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, G20 Liderler Zirvesi'nin, küresel çatışmaların yol açtığı gıda, yakıt ve gübre krizinden en çok etkilenen Küresel Güney'in sorunlarına ve önceliklerine odaklanması gerektiğini söyledi.

Modi, Brezilya'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında "Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele" oturumunda konuştu.

Küresel çatışmaların yol açtığı gıda, yakıt ve gübre krizinden en olumsuz etkilenen ülkelerin Küresel Güney ülkeleri olduğunu vurgulayan Modi, bu ülkelerin karşı karşıya olduğu sorunların ve önceliklerinin ele alınması gerektiğini kaydetti.

Narendra Modi, G20 Zirvesi'ndeki görüşmelerin ancak Küresel Güney'in zorluklarının ve önceliklerinin göz önünde tutulduğu zaman başarılı olabileceğine işaret ederek, 2023'te Yeni Delhi'de düzenlenen zirvede Afrika Birliği'ne G20 daimi üyeliği vererek, Küresel Güney'in sesini yükselttiklerini belirtti.

Brezilya'nın açlık ve yoksulluğa karşı küresel ittifak girişimini desteklediklerini ifade eden Modi, ülkesinin son 10 yılda 250 milyon insanı yoksulluktan kurtardığını ve ülkedeki 800 milyon kişiye ücretsiz gıda dağıttığını dile getirdi.

Modi ayrıca Hindistan'ın, küresel gıda güvenliğine de katkıda bulunduğuna dikkati çekerek, Malavi, Zambiya ve Zimbabve'ye insani yardım sağladıklarını hatırlattı.