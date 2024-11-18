Modi: G20 Zirvesi Küresel Güney'e Odaklanmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Modi: G20 Zirvesi Küresel Güney'e Odaklanmalı

Modi, G20 Zirvesi'nde Küresel Güney'in gıda ve yoksulluk sorunlarının öncelikli ele alınması gerektiğini vurguladı.

18.11.2024 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, G20 Liderler Zirvesi'nin, küresel çatışmaların yol açtığı gıda, yakıt ve gübre krizinden en çok etkilenen Küresel Güney'in sorunlarına ve önceliklerine odaklanması gerektiğini söyledi.

Modi, Brezilya'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında "Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele" oturumunda konuştu.

Küresel çatışmaların yol açtığı gıda, yakıt ve gübre krizinden en olumsuz etkilenen ülkelerin Küresel Güney ülkeleri olduğunu vurgulayan Modi, bu ülkelerin karşı karşıya olduğu sorunların ve önceliklerinin ele alınması gerektiğini kaydetti.

Narendra Modi, G20 Zirvesi'ndeki görüşmelerin ancak Küresel Güney'in zorluklarının ve önceliklerinin göz önünde tutulduğu zaman başarılı olabileceğine işaret ederek, 2023'te Yeni Delhi'de düzenlenen zirvede Afrika Birliği'ne G20 daimi üyeliği vererek, Küresel Güney'in sesini yükselttiklerini belirtti.

Brezilya'nın açlık ve yoksulluğa karşı küresel ittifak girişimini desteklediklerini ifade eden Modi, ülkesinin son 10 yılda 250 milyon insanı yoksulluktan kurtardığını ve ülkedeki 800 milyon kişiye ücretsiz gıda dağıttığını dile getirdi.

Modi ayrıca Hindistan'ın, küresel gıda güvenliğine de katkıda bulunduğuna dikkati çekerek, Malavi, Zambiya ve Zimbabve'ye insani yardım sağladıklarını hatırlattı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, G20 Liderler Zirvesi, G20 Liderler Zirvesi, Narendra Modi, Yoksulluk, Hindistan, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Modi: G20 Zirvesi Küresel Güney'e Odaklanmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:19 Yenidoğan Çetesi’nin ilk duruşması sona erdi Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
20:29 Erdoğan’dan G20 Zirvesi’nde Gazze çağrısı: Derhal kalıcı ateşkes sağlanmalı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde Gazze çağrısı: Derhal kalıcı ateşkes sağlanmalı
20:12 İYİ Parti Milletvekili Çömez: Erkek bebeklerin testislerini sıkarak çürütmüşler İYİ Parti Milletvekili Çömez: Erkek bebeklerin testislerini sıkarak çürütmüşler
20:07 Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı’nın ’Bebek katili değil misiniz’ sorusuna pişkin yanıt Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı'nın 'Bebek katili değil misiniz?' sorusuna pişkin yanıt
09:34 Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü
09:17 Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı
09:15 Icardi’nin kardeşi Wanda Nara’ya öfke kustu Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu
09:07 Dev banka altın için hedef fiyat belirledi Altın fiyatlarında hareketlilik başladı Dev banka altın için hedef fiyat belirledi! Altın fiyatlarında hareketlilik başladı
08:50 A Milli Takım, A Ligi’ne nasıl yükselir İşte tüm ihtimaller A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller
08:39 Kadın başkan Neymar’ı reddetti Kadın başkan Neymar'ı reddetti
08:34 MasterChef’te kim elendi Seyirciyi üzen veda MasterChef'te kim elendi? Seyirciyi üzen veda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 21:55:00. #1.12#
SON DAKİKA: Modi: G20 Zirvesi Küresel Güney'e Odaklanmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.