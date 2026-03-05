Modi: Sorunlar Askeri Yöntemlerle Çözülmez - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Modi: Sorunlar Askeri Yöntemlerle Çözülmez

05.03.2026 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan Başbakanı Modi, askeri çatışmaların tek çözüm olmadığını vurguladı, barış ve diplomasi çağrısında bulundu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmelere işaret ederek, hiçbir sorunun yalnızca askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini söyledi.

Başbakan Modi, Hindistan'a resmi ziyarette bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile başkent Yeni Delhi'de bir araya geldi.

Modi, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Hindistan ve Finlandiya, hukukun üstünlüğüne, diyaloğa ve diplomasiye inanıyor. Hiçbir sorun yalnızca askeri çatışmalarla çözülemez." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve Orta Doğu'da barışın desteklenmesi için Hindistan'ın çabalarını sürdüreceğini dile getiren Modi, giderek artan sorunların ele alınması için küresel kurumlarda reformun aciliyetine dikkati çekti.

Modi ayrıca, Hindistan-Finlandiya ilişkilerinin dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanında stratejik ortaklığa dönüştürüldüğünü belirterek, yapay zeka, 6G, temiz enerji ve kuantum bilişim gibi yüksek teknolojili alanlarda işbirliğinin güçlendirileceğini vurguladı.

Bu arada Hindistan Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "One America News Network" kanalında yapılan ve Hint limanlarının ABD Donanması tarafından kullanıldığı iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Hindistan, Teknoloji, Diplomasi, Politika, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Modi: Sorunlar Askeri Yöntemlerle Çözülmez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
İran’da dikkat çeken fetva: Cihat çağrısı geldi İran'da dikkat çeken fetva: Cihat çağrısı geldi
Hizbullah, Lübnan’da İsrail askerleri ile çatışmaya girdi Hizbullah, Lübnan'da İsrail askerleri ile çatışmaya girdi
112 yıllık tarihi kulüpte maaşını alamayan işçiler kazan kaldırdı 112 yıllık tarihi kulüpte maaşını alamayan işçiler kazan kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’Balıklar ürküyor’a baksaydık bunları başaramazdık Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Balıklar ürküyor'a baksaydık bunları başaramazdık
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi

17:50
Ömer Halisdemir’in kızı ’bordo bereli’ oldu
Ömer Halisdemir'in kızı 'bordo bereli' oldu
17:16
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
15:52
ABD’yi çaresiz bırakan sistem: İran’a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 18:02:26. #7.12#
SON DAKİKA: Modi: Sorunlar Askeri Yöntemlerle Çözülmez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.