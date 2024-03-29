Moğolistan'da Dondurucu Hava Koşulları Nedeniyle 5,9 Milyon Hayvan Telef Oldu

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ULAN BATUR, 29 Mart (Xinhua) -- Moğolistan'da bu kış görülen dondurucu hava koşulları nedeniyle ülkedeki çiftlik hayvanlarının yüzde 9,2'sine tekabül eden en az 5,9 milyon hayvan telef oldu.

Moğolistan Devlet Acil Durum Komisyonu Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkedeki 21 vilayet arasında bu koşullardan en çok etkilenen vilayetin doğudaki Sukhbaatar olduğunu, burada toplam hayvan nüfusunun yüzde 38,6'sını oluşturan 1,4 milyon hayvanın öldüğünü duyurdu.

Ülkenin hava durumu gözlem ajansına göre, Moğolistan bu kış normalden çok daha fazla kar gördü ve ülke topraklarının yüzde 80'inden fazlası 100 santimetreyi bulan kalınlıkta karla kaplandı.

Dünyanın son göçebe ülkelerinden biri olan Moğolistan, sert kış koşulları ve büyük hayvan kayıpları nedeniyle afet hazırlıklarını yüksek alarm seviyesine yükseltti.

Hayvancılığın teşvik edilmesi, denize kıyısı olmayan ülkenin madenciliğe bağımlı ekonomisini çeşitlendirmek için en uygulanabilir yol olarak görülüyor.