Moğolistan\'da Sert Hava Koşulları Nedeniyle 2 Milyon Hayvan Öldü

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ULAN BATUR, 25 Şubat (Xinhua) -- Moğolistan Devlet Acil Durum Komisyonu (SEC), ülkedeki sert hava koşullarının neden olduğu hayvan ölümlerinin sayısının bu kış şimdiye kadar 2 milyonu aştığını duyurdu.

SEC'den Cumartesi günü yapılan açıklamada, "Ülke genelinde dzud nedeniyle en az 2.009.000 çiftlik hayvanı öldü" denildi.

"Dzud" terimi, Moğolca'da zeminin donması veya karla kaplı olması nedeniyle çok sayıda hayvanın öldüğü şiddetli soğuk kış mevsimini tanımlamak için kullanılıyor.

Ülkenin hava durumu izleme ajansına göre, şu ana kadar ülkenin yüzde 80'inden fazlası karla kaplandı.

Dünyanın son göçebe ülkelerinden biri olan Moğolistan, sert kış koşulları ve hayvan ölümleri nedeniyle afet hazırlıklarını kısa süre önce yüksek alarm seviyesine yükseltmişti.

Hayvancılığın teşvik edilmesi, denize kıyısı olmayan ülkenin madenciliğe bağımlı ekonomisini çeşitlendirmek için en uygulanabilir yol olarak görülüyor.

Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre ülkede 2023 yılı sonu itibarıyla 64,7 milyon çiftlik hayvanı bulunuyor.