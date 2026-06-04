Çankaya Kaymakamlığı, İranlı sanatçı Mohsen Namjoo'nun ilçede planlanan konser etkinliğine izin verilmediğini bildirdi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İran asıllı Mohsen Namjoo'nun, 13 Haziran'da planlanan konser etkinliğine kamuoyunda oluşan haklı hassasiyetler doğrultusunda izin verilmemiştir." ifadesi yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Mohsen Namjoo'nun Konserine İzin Verilmedi - Son Dakika
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