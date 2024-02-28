Moldova Başbakan Yardımcısı: Transdinyester'in propaganda açıklamalarını reddediyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Moldova Başbakan Yardımcısı: Transdinyester'in propaganda açıklamalarını reddediyoruz

Moldova Başbakan Yardımcısı Oleg Serebrian, ayrılıkçı Transdinyester bölgesinin sözde yerel yönetiminin propaganda içerikli açıklamalar yaptığını ve bunları reddettiklerini belirtti. Serebrian, Moldova'nın Transdinyester bölgesinin Avrupa Birliği ile izlediği barış, güvenlik ve ekonomik entegrasyon politikasından yararlandığını hatırlattı. Ayrıca, Transdinyester'in Rusya'dan koruma talep etme kararını değerlendirdi.

28.02.2024 23:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moldova Başbakan Yardımcısı Oleg Serebrian, ayrılıkçı Transdinyester bölgesinin sözde yerel yönetiminin propaganda içerikli açıklamalar yaptığını ve bunları reddettiklerini belirtti.

Telegram kanalından açıklamalarda bulunan Serebrian, Moldova'daki ayrılıkçı Transdinyester bölgesinin, Rusya'dan koruma talep etme kararını değerlendirildi.

Serebrian, şu ifadeleri kullandı:

"Moldova yönetimi, Tiraspol'de (Transdinyester'in sözde başkenti) yapılan propaganda içerikli açıklamaları reddediyor. Moldova'ya bağlı Transdinyester bölgesinin, tüm vatandaşların yararına olan Avrupa Birliği ile birlikte izlenen barış, güvenlik ve ekonomik entegrasyon yönündeki siyasetinden yararlandığını hatırlatıyoruz."

Moldova'nın içinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ayrılıkçı Transdinyester bölgesi, bugün Rusya'dan koruma talep etme kararı almıştı.

Kararda, Moldova yönetiminin son dönemde bölgeye yönelik baskısını artırdığı ve Transdinyester'de yaşayan yaklaşık 220 bin Rus vatandaşının korunması gerektiğine işaret edilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Moldova'daki ayrılıkçı Transdinyester bölgesinin sakinlerinin korunmasının öncelikli olduğunu bildirmişti.

Moldova'daki Transdinyester meselesi

Moldova'nın 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Dinyester Nehri'nin doğu kıyısındaki Transdinyester, Rusya'nın desteğiyle tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Bağımsızlık ilanından sonra Moldova ile Transdinyester arasında başlayan silahlı çatışmalar, 1992'de ateşkesle son bulmuştu. Buradaki çatışmalarda, 1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin ise yaralandığı belirtiliyor.

Moldova ile Transdinyester arasında 1993'te Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde çözüm görüşmeleri başlamıştı. AGİT bünyesinde 5+2 formatında yapılan müzakerelerde Transdinyester, Moldova, Rusya, Ukrayna, ABD ile AGİT ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi hiçbir ülke tarafından tanınmayan Transdinyester'in kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi bulunuyor.

"Barış gücü" adını verdiği askeri birliklerini Transdinyester'e yerleştiren Rusya'nın, bölgenin desteklenmesi için her yıl milyonlarca dolar aktardığı belirtiliyor.

Rusya'nın, Sovyetler Birliği döneminde 2. Dünya Savaşı'ndan kalan en büyük cephanesi, Transdinyester bölgesindeki Kobasna köyünde yer alıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moldova Başbakan Yardımcısı: Transdinyester'in propaganda açıklamalarını reddediyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 01:00:33. #1.11#
SON DAKİKA: Moldova Başbakan Yardımcısı: Transdinyester'in propaganda açıklamalarını reddediyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement