Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Pop?oi, Rusya'ya ait bir insansız hava aracının (İHA) hava sahalarını ihlal ettiğini ve bunu şiddetle kınadıklarını belirterek, "Bu, egemenliğimizin açıkça ihlali ve vatandaşlarımızın güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit." ifadesini kullandı.

Pop?oi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Akşam saatlerinde bir İHA'nın başkent Kişinev üzerinde uçtuğunu bildiren Pop?oi???????, "Rusya'ya ait 'Shahed' tipi İHA'nın, Moldova'nın hava sahasını ihlal etmesini şiddetle kınıyoruz. Bu, egemenliğimizin açıkça ihlali ve vatandaşlarımızın güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit. Rusya, Moldova'yı ve bölgesel güvenliği tehlikeye atan eylemlerine son vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

"Savunma kapasitemizi güçlendirmeye devam edeceğiz"

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu da sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Ülkesinin İHA'lara karşı kendisini savunmak için gerekli sistemlere sahip olmadığına işaret eden Sandu, "Bu nedenle, savaşı kınamaya ve Rusya'ya yaptırım uygulama talebinde bulunmaya, saldırganlığa karşı koyan Ukrayna'yı desteklemeye ve dost ülkelerin desteğiyle savunma kapasitemizi güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sandu, barıştan yana olduklarını ve bu yöndeki çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.