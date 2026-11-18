Moldova Cumhuriyeti sınırları içindeki Gagauz Özerk Yeri'nde başkanlık seçiminin ikinci turu 29 Kasım'da yapılacak.

Moldova Merkez Seçim Komisyonu, hafta sonu Gagauz Özerk Yeri'nde düzenlenen başkanlık ve meclis seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmek üzere toplandı.

Seçim sonuçlarının onaylandığı toplantıda, başkanlık seçiminin 2. turunun 29 Kasım'da yapılmasına karar verildi.

Aynı gün, 35 tek üyeli seçim bölgesinin 21'inde 2. tura kalan Meclis üyesi adayları da tekrar yarışacak. Seçim bölgelerinden birinde ise katılım oranının yüzde 25'in altında kalması nedeniyle seçimler yeniden düzenlenecek.

Başkanlık ve meclis seçimleri

Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul'un geçen yıl hapis cezasına çarptırılması nedeniyle başkanlık makamının boşalmasının ardından 15 Kasım'da erken başkanlık seçimi yapılmıştı.

Yaklaşık 129 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu bölgede, seçimlere katılım oranı yüzde 37,60 olmuştu. Buna göre seçimler geçerli kabul edilmişti.

Seçimde, bağımsız aday Moldova Parlamentosu Milletvekili Aleksandr Stoyanoglo, oyların yüzde 38,44'ünü alarak birinci sırada gelmişti. Parlamentodaki Sosyalistler Partisinin aday gösterdiği Fiodor Gagauz ise yüzde 24,21 oy oranıyla ikinci olmuştu. Adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

Başkanlık seçimiyle aynı gün, Gagauz Özerk Yeri'nin yasama organı Halk Meclisinin 35 üyesi için de seçimler yapılmıştı. Kesin sonuçlara göre, 35 tek üyeli seçim bölgesinin 21'inde hiçbir aday yüzde 50'nin üzerinde oy alamazken, birinde katılım oranının yüzde 25'in altında kalması nedeniyle seçimler geçersiz sayılmıştı.

Moldova Merkez Seçim Komisyonunun denetiminde ilk kez yapılan seçimler, son kez tek üyeli seçim bölgesi sistemiyle düzenlenmişti. Bir sonraki seçimlerde meclis üyeleri, partilerin aldıkları oy oranına göre belirlenecek.

Türkiye'nin arabuluculuk rolüyle de Kişinev ile Komrat arasında sağlanan uzlaşı sonucunda, 23 Aralık 1994'te Moldova sınırları içinde özel hukuki statüye sahip Gagauz Özerk Yeri kurulmuştu.