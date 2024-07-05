Moritanya Sahil Güvenliği, N'Diago yakınlarında 89 yasadışı göçmenin cansız bedenine ulaştı

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NUAKŞOT, 5 Temmuz (Xinhua) -- Moritanya Sahil Güvenliği, ülkenin güneybatısındaki N'Diago kasabası yakınlarında 89 yasadışı göçmenin cansız bedenine ulaştı.

Moritanya Haber Ajansı'nın Perşembe günkü haberine göre, göçmenler Atlantik Okyanusu açıklarında, N'Diago kasabasına 4 kilometre mesafede karaya oturan büyük bir eski tip balıkçı teknesinde yolculuk etmekteydi.

Haberde, aralarında 5 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 9 kişinin Moritanya Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Hayatta kalanların ifadelerine göre, Senegal- Gambiya sınırından Avrupa'ya gitmek üzere altı gün önce yola çıkan teknede 170 göçmen bulunuyordu.