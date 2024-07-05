Moritanya Sahil Güvenliği, N'Diago yakınlarında 89 yasadışı göçmenin cansız bedenine ulaştı - Son Dakika
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Moritanya Sahil Güvenliği, N'Diago yakınlarında 89 yasadışı göçmenin cansız bedenine ulaştı

Moritanya Sahil Güvenliği, ülkenin güneybatısındaki N'Diago kasabası yakınlarında, Atlantik Okyanusu açıklarında karaya oturan bir balıkçı teknesinde seyahat eden 89 yasadışı göçmenin cansız bedenine ulaştı. Kurtarılan 9 kişi arasında 5 yaşında bir kız çocuğu da bulunuyor. Hayatta kalanlar, teknede 170 göçmen olduğunu ifade etti.

05.07.2024 09:50
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NUAKŞOT, 5 Temmuz (Xinhua) -- Moritanya Sahil Güvenliği, ülkenin güneybatısındaki N'Diago kasabası yakınlarında 89 yasadışı göçmenin cansız bedenine ulaştı.

Moritanya Haber Ajansı'nın Perşembe günkü haberine göre, göçmenler Atlantik Okyanusu açıklarında, N'Diago kasabasına 4 kilometre mesafede karaya oturan büyük bir eski tip balıkçı teknesinde yolculuk etmekteydi.

Haberde, aralarında 5 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 9 kişinin Moritanya Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldığı belirtildi.

Hayatta kalanların ifadelerine göre, Senegal- Gambiya sınırından Avrupa'ya gitmek üzere altı gün önce yola çıkan teknede 170 göçmen bulunuyordu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Moritanya Sahil Güvenliği, N'Diago yakınlarında 89 yasadışı göçmenin cansız bedenine ulaştı - Son Dakika

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