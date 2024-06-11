Moskova'da Ejderha Teknesi Yarışı Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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ÇEKİM TARİHİ: 9 Haziran 2024

Ejderha Teknesi Yarışı'ndan çeşitli görüntüler

Rusya'nın başkenti Moskova'da Ejderha Teknesi Festivali Pazar günü düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan ejderha teknesi yarışıyla kutlandı.

2,000 metre mesafeli yarış kentin kuzeybatı kesimindeki Krylatskoye Kürek Kanalı üzerinde yapıldı.

Yarışa onlarca yerel Rus takımı katıldı.

Rusya son yıllarda tamamını Rus takımlarının oluşturduğu geleneksel Ejderha Teknesi Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya başladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor. (XHTV)