Rusya'nın başkenti Moskova'da Müslümanlar, ramazanın ilk teravih namazını kıldı.
Moskova Merkez Camisi'ndeki namaz öncesinde ramazanın önemine ilişkin vaaz verildi ve ardından dualar edildi.
Her yaştan insanın bulunduğu cemaat, camide saf tutarak teravih namazını eda etti.
Moskova'da bulunan Anıt Camisi ve Tarihi Cami'de de Müslümanlar ramazanın ilk teravih namazını kıldı.
Son Dakika › Güncel › Moskova'da Ramazan Coşkusu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?