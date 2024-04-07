Moskova\'da Tarihi Tramvay Geçit Töreni

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ÇEKİM TARİHİ: 6 Nisan 2024

Geçit töreninden çeşitli görüntüler

Moskova'da ilk tramvay hattının açılışının 125. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen geleneksel tarihi tramvay geçit töreni Cumartesi günü Moskova'da gerçekleştirildi.

Lesnaya Caddesi'nden Tverskaya Zastava meydanına kadar uzanan geçit töreninde farklı tarihi dönemlere ait 12 tramvay sergilendi.

Etkinlik, F tipi tramvay ve MTB 82 gibi popüler modellerin sergilendiği "yürüyen müzeyi" görmeleri için halka nadir bir fırsat sundu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor. (XHTV)