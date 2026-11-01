Moskova'da Türk toplumu Cumhuriyet Bayramı'nı Büyükelçi Bilgiç'le kutladı - Son Dakika
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Moskova'da Türk toplumu Cumhuriyet Bayramı'nı Büyükelçi Bilgiç'le kutladı

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Moskova'da yaşayan Türk toplumu, RTİB'in Arkadiya İş Merkezi'nde düzenlediği programda Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutladı. Büyükelçi Tanju Bilgiç, törende Cumhuriyet'in büyük bir başarı hikayesi olduğunu ve gençlerin onu daha ileri taşıyacağını söyledi.

MOSKOVA (AA) – Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Türk toplumu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutladı.

Rus-Türk İş İnsanları Birliği (RTİB) tarafından Arkadiya İş Merkezi'nde Cumhuriyet Bayramı kutlaması için düzenlenen programa Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve Moskova'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana her alanda Türkiye'nin geliştiğini anlatarak, 'Türkiye bugün dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi. Bütün bunlar nereden nereye geldiğimizi gösteriyor. Cumhuriyet aslında büyük bir başarı hikayesi. Bunu başarmak yetmiyor, bunu daha da ileri taşımak lazım. Bunu da gençlerimiz bayrağı devralacak ve cumhuriyeti daha ileri taşıyacak.' dedi.

Rusya ile diplomatik ilişkilerin Cumhuriyetin kuruluşundan daha önce başladığını hatırlatan Bilgiç, Türkiye'nin cumhuriyet kurulmadan önce Moskova'ya büyükelçi atadığını kaydetti.

Bilgiç, Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğunda Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele için Sovyet yönetiminden yardım istediğini, gönderilen yardım ile savaşın kazanıldığını hatırlatarak "Bunun için Rus dostlarımıza minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.

RTİB Genel Müdürü Recep Haki ise yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin koskoca bir yüzyılı geride bıraktığına dikkat çekerek, "Artık Türkiye bütün kurumlarıyla tüm vatandaşlarıyla dünya siyasetinde her zaman olduğu gibi yerini almış güçlü bir devlet olarak binlerce kilometre uzaklıkta bile Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan bir yapıdadır." şeklinde konuştu.

Program esnasında Türk müzikleri seslendirildi ve misafirlere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA
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