Moskova'da Türk Toplumu Kurban Bayramı'nı Kutladı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Türk toplumu bir araya gelerek, Kurban Bayramı'nı kutladı.

Moskova'daki bir alışveriş merkezinde, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Rus-Türk İş İnsanları Birliğinin (RTİB) organizasyonuyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Programa, Büyükelçi Tanju Bilgiç, RTİB Genel Müdürü Recep Haki, Rusya'da faaliyet gösteren Türk iş insanları, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Büyükelçilik çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, bütün vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Türkiye'den uzaktayız ama burada gönüllerimiz bir. Mesafeler değil bu tarz etkinlikler sayesinde bir araya gelebilmemiz önemli." dedi.

Etkinliğe katkıda bulunan herkese teşekkür eden Bilgiç, "Moskova'da her zaman destek veren Türk toplumu var. Burada hemen hemen her sektörde iş yapan iş insanlarımız var. Bunun için toplum olarak hiçbir zaman yalnız değiliz. Biz, birimizi her zaman destekliyoruz. Buradaki kalabalık da bunun güzel göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

RTİB Genel Müdürü Haki de herkesin bayramını kutlayarak, "Her bayram arttığımızı görüyorum. Bu da bizi çok sevindiriyor. Dolayısıyla bayramlarda bir araya gelmek son derece keyiftir. Birlikte bayramlar daha güzel ve daha coşkulu." ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma programında, Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.