Moskova Moda Haftası Başladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moskova Moda Haftası, Türkiye dahil 300 tasarımcının katılımıyla başladı, 19 Mart'a kadar sürecek.

Rusya'nın önde gelen moda gösterimlerinden "Moskova Moda Haftası" yerli ve Türkiye dahil farklı ülkelerden markaların katılımıyla başladı.

Manej Sergi ve Toplantı Merkezi'nde, Moskova Belediyesinin desteği ve Moda Fonu organizasyonuyla 6'ncısı gerçekleştirilen Moskova Moda Haftası'nda Rus ve yabancı tasarımcılar bir araya geliyor.

19 Mart'a kadar sürecek etkinlikte, Rus tasarımcılarının yanı sıra Türkiye, Çin ve İspanya gibi ülkelerden uluslararası markaların da yer alacağı toplam 300 tasarımcının koleksiyonu sergilenecek. 80'den fazla moda gösterisinin düzenleneceği etkinlik boyunca film gösterimleri, modayla ilgili seminerler ve konferanslar yapılacak.

İlk gün defilelerin düzenlendiği moda haftasında, gösterime katılan modacıların yüzde 70'ini Moskovalı tasarımcılar oluşturuyor.

Ayrıca, bazı yerli ve yabancı tasarımcıların ürünleri, etkinliğin düzenlendiği yerde açılan teşhir salonunda satışa sunuluyor.

Kaynak: AA

Etkinlik, Türkiye, Moskova, Kültür, Güncel, Moda, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 20:56:55. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.