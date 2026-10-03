Motokurye Pekeroğlu'nun emanet edilen kaskı Kılıçdaroğlu'nun makam odasına konuldu - Son Dakika
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Motokurye Pekeroğlu'nun emanet edilen kaskı Kılıçdaroğlu'nun makam odasına konuldu

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Motokurye Pekeroğlu\'nun emanet edilen kaskı Kılıçdaroğlu\'nun makam odasına konuldu
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Trafik kazasında yaşamını yitiren 25 yaşındaki motokurye Murat Can Pekeroğlu'nun ailesinin emanet ettiği kask, Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam odasına konuldu. Kılıçdaroğlu kaskın, motokuryelerin can güvenliği ve adalet talebinin simgesi olarak makam odasında tutulmasını istedi.

(ANKARA) – Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden motokurye Murat Can Pekeroğlu'nun ailesi tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na emanet edilen kask, Kılıçdaroğlu'nun makam odasına konuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de 23 Kasım 2025'te geçirdiği trafik kazası nedeniyle yaşamını yitiren 25 yaşındaki motokurye Murat Can Pekeroğlu'nun ailesi tarafından kendisine emanet edilen kaskı makam odasına koydu.

İzmir'de düzenlenen "Milli Bilinç ve Güçlü Türkiye Buluşması"nda katılan Pekeroğlu'nun ailesi kaskı Kılıçdaroğlu'na "Kemal Bey'e hem Murat Can'ın kaskını hem de Murat Can'ın hakkını hukukunu emanet etmek istiyorum" sözleriyle teslim etmişti.

Edinilen bilgilere göre; Kılıçdaroğlu hem Murat Can Pekeroğlu'nun anısını yaşatmak hem de gençlerin ve motokuryelerin can güvenliği ve çalışma koşullarına ilişkin adalet talebinin simgesi olarak kaskın makam odasına konulmasını istedi.

"MURAT CAN'IN YARIM KALAN HAYALLERİ BİZE EMANET"

Makam odasında muhafaza edilen kask için hazırlanan plakette ise "Murat Can Pekeroğlu'nun ailesinin Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na emanet ettiği bu kask, yalnızca bir hatıra değil; emeğiyle yaşayan, güvencesizliğe mahküm edilen gençlerimizin mücadelesinin simgesidir. Murat Can'ın yarım kalan hayalleri, gençlerimizin geleceği bize emanettir. Unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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