Motokuryenin bayrak sevinci: Verilen söz ertesi gün tutuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Motokuryenin bayrak sevinci: Verilen söz ertesi gün tutuldu

Motokuryenin bayrak sevinci: Verilen söz ertesi gün tutuldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda belediye ekiplerinden bayrak isteyen motokurye Tuğba Ertunç'a, görevlinin verdiği söz üzerine ertesi gün Türk bayrağı teslim edildi. O anları kask kamerasıyla kaydeden Ertunç, duygusal anlar yaşadığını ve bayrağın kendisi için çok özel olduğunu söyledi.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı akşamı belediye görevlilerinden toplanan bayrağı isteyen motokurye Tuğba Ertunç'a (26), 1 gün sonra bayrak teslim edildi. Ertunç, bayrak istediği ve aldığı anları kask kamerasına kaydetti.

Kapaklı'da motokuryelik yapan Tuğba Ertunç, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinin ardından motosikletiyle seyir halindeyken belediye çalışanlarının Pınar Bulvarı üzerinde kutlamalar için asılan Türk bayraklarını topladıklarını gördü. Ertunç, belediye personelinden kendisine bir bayrak vermesini isteyince, "Bunlar sayılı veremeyiz, ama yarın söz küçük bir bayrak getireceğim" yanıtını aldı. Ertunç, ertesi gün motosikletiyle dağıtım yaptığı sırada bir kamyonet korna çalarak kendisini durdurdu. Kamyonetteki belediye personeli, bir gün önce verdiği sözü tutup, yanında getirdiği Türk bayrağını Ertunç'a verdi.

Bayrağı alınca büyük mutluluk yaşayan Ertunç, "Vallahi teşekkür ederim, unutmamışsın abi" dedi. Ertunç, bayrak istediği ve belediye görevlisinin bayrağı kendisine verdiği anları kask kamerasına kaydetti.

'VERDİĞİ SÖZÜ TUTTUĞU İÇİN ÇOK DUYGULANDIM'

Yaşadığı anın kendisi için unutulmaz olduğunu belirten Ertunç, "30 Ağustos bitmişti, belediye ekipleri nizami şekilde bayrakları topluyordu. Ben de kendilerinden bayrak istedim. Sayılı olduğu için veremeyeceğini söylediler. Belediye personeli bir ağabeyimiz ise ertesi gün bana bayrak vereceği sözünü verdi. Söz vermesi bile beni mutlu etti. Ertesi gün pakete giderken yolda denk geldik. Arkadan korna öttürdü. Yanına gittiğimde bayrağı verdi. Verdiği sözü tuttuğu için çok duygulandım. Çok onur verici bir olay" dedi.

Türk bayrağının kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını ifade eden Ertunç, "Bayrak ülkemiz için çok şeyi ifade ediyor. Bir milletin var oluşudur. Şehitlerimizin kanı var. Bayrak altında yaşıyoruz. Bayrak için çok savaşlar verildi. Başıma çok gururlu bir olay geldi. Verdiği sözü yerine getirdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kapaklı, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motokuryenin bayrak sevinci: Verilen söz ertesi gün tutuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 dakikada 1 milyon liralık vurgun yaptılar: O anlar kamerada 20 dakikada 1 milyon liralık vurgun yaptılar: O anlar kamerada
Girne’deki gemi faciasında batık gemiden çıkarılan ilk cenaze toprağa verildi Girne’deki gemi faciasında batık gemiden çıkarılan ilk cenaze toprağa verildi
Motorine tarihi zam Litre fiyatı 90 lirayı aştı Motorine tarihi zam! Litre fiyatı 90 lirayı aştı
Gökçek’in ifadesi öncesi dikkat çeken gelişme ABB’den ihale alan 36 şirkete soruşturma Gökçek’in ifadesi öncesi dikkat çeken gelişme! ABB'den ihale alan 36 şirkete soruşturma
Kan donduran aile faciası Oğlunu odun için öldürdü Kan donduran aile faciası! Oğlunu odun için öldürdü
Paşinyan’dan garip hareketler Paşinyan'dan garip hareketler

15:52
Gram altın yükselecek mi İslam Memiş’ten dikkat çeken yıl sonu tahmini
Gram altın yükselecek mi? İslam Memiş'ten dikkat çeken yıl sonu tahmini
15:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan kulüp başkanlarını Dolmabahçe’ye çağırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kulüp başkanlarını Dolmabahçe'ye çağırdı
15:23
Derbi öncesi Asensio detayı dikkat çekti Lüks aracıyla Samandıra’dan ayrıldı
Derbi öncesi Asensio detayı dikkat çekti! Lüks aracıyla Samandıra'dan ayrıldı
15:05
Neslihan Atagül’ün 2 yıl önceki görüntüleri büyük tartışma yarattı
Neslihan Atagül'ün 2 yıl önceki görüntüleri büyük tartışma yarattı
14:47
Tatilde yaptığı hareket sonu oldu 3 evladı babasız kaldı
Tatilde yaptığı hareket sonu oldu! 3 evladı babasız kaldı
14:34
Milyonlar merakla bekliyor İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Milyonlar merakla bekliyor! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 15:57:56. #7.12#
SON DAKİKA: Motokuryenin bayrak sevinci: Verilen söz ertesi gün tutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement