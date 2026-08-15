Motosiklet Hırsızı Jandarma Tarafından Yakalandı
Tekirdağ'da aküsü biten motosiklet çalındı, şüpheli A.Y. jandarma tarafından yakalandı.
Tekirdağ'da aküsü bittiği için yol kenarına bırakılan motosikleti çaldığı belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda motosikletini belediye otobüsü durağının arkasına bırakan F.E. (28), motosikletini almaya geldiğinde yerinde olmadığını fark ederek şikayetçi oldu.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri, yaptıkları kamera incelemesi ve saha çalışmasında motosikletin çalındığını belirledi.
Ekipler, hırsızlık olayını A.Y'nin (44) gerçekleştirdiğini tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Bulunan motosiklet sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Motosiklet Hırsızı Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?