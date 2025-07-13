Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Tuğrul Dinkçi (25), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. E.Y. yönetimindeki 44 AGU 995 plakalı otomobil ile Tuğrul Dinkçi'nin kullandığı 44 AFC 732 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan Dinçki, ağır yaralandı. Tuğrul Dinkçi, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Tuğrul Dinkçi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.