Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bakırköy'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, arkasındaki kişi yaralandı.

Ataköy 1. Kısım Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde Bilal İnan'ın (19) kullandığı 34 GJC 442 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden C.B. idaresindeki 34 BHJ 327 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan İnan ile motosikletin arkasında oturan Yunus Özuğuz (18) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. İnan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilin sürücüsünü gözaltına alarak emniyete götürdü.