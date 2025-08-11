Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde, yol kenarında bekleyen kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Şehnur Üstüntaş'ın (18)???? kullandığı plakasız motosiklet, Muğla-Aydın kara yolu Karpuzlu Kavşağı yakınlarında yol kenarında bekleyen S.A. (47) yönetimindeki 09 RP 515 kamyonete arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Üstüntaş, kaldırıldığı Çine Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
