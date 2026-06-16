Kartal'da emniyet şeridindeki servis aracına çarpan motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, araç kamerasınca kaydedildi.
Samandıra Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki motosiklet, emniyet şeridinde bekleyen arızalı servis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı araç içi kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün emniyet şeridinde bekleyen servis aracına çarptıktan sonra yola savrulması ve arkadan gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtulması yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?