Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, motosiklet kazasında yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastaneye yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde, 2 Temmuz'da plakası öğrenilemeyen motosikletiyle elektrik direğine çarpan Murat Güneşli (19), kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti.
Kazada, motosiklette bulunan İ.E.B. (15) de yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Motosiklet Kazasında 19 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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