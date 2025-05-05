Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden Emirhan Gözalan (20), Akyazı ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Erenler ilçesi Büyükesence Mahallesi D-100 kara yolunda meydana geldi. Aynı yöne giden Emirhan Gözalan idaresindeki motosiklet ile H.K. (54) idaresindeki motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, Emirhan Gözalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ölen Emirhan Gözalan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Akyazı ilçesi Yağcılar Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Gözalan'ın cenazesi Yağcılar Camisi'ne götürüldü. Bu sırada Esra Keskin Gözalan, ağıtlar yaktı. Emirhan Gözalan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Akyazı Yağcılar Boşnak Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Taziyeleri kabul eden baba İbrahim Gözalan'ın ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi.

Öte yandan kazada bacağı koptuğu saptanan H.K. ise ağır yaralı halde kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edildi. Sol bacağı ampute edilen H.K.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.