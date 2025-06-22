Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hayrettin D. (23) yönetimindeki 35 AHD 710 plakalı kamyon, Üzümlü Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Metin Genç'in (17) kullandığı 35 CFH 012 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle motosikletten savrulan Genç ve Hasan E. (17) ağır yaralandı.

Ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Metin Genç, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Hasan E'nin ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan Ödemiş İlçe Mili Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu, yaptığı açıklamada kazada hayatını kaybeden Metin Genç'in, Ödemiş Mesleki Eğitim Merkezi Motor Bölümü 10. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, Genç'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.